Le Danemark en été, une destination privilégiée

L’été à Copenhague, c’est aussi des baignades surprenantes en pleine ville. Malgré la proximité avec la côte et les plages, de nombreux endroits dans les ports accueillent les baigneurs. Des bassins sont aménagés spécialement pour sécuriser la baignade, comme le Islands Brygge Harbour Bath ou encore la zone de baignade de Sandkaj. La propreté de l’eau fait le bonheur aussi bien des locaux que des étrangers, qui peuvent profiter d’une baignade des plus agréables. Pour contribuer à l’entretien de l’eau, certaines initiatives comme GreenKayak permettent de louer gratuitement un kayak et contribuer à la propreté des eaux de Copenhague en récupérant les déchets croisés sur l’eau.



Les canaux de la ville deviennent eux-aussi des espaces de divertissement sous le soleil. En plus des balades en bateau et de la baignade, vous aurez l’opportunité de parcourir les canaux à votre rythme, en canoë ou en paddle par exemple.



Il en est de même à Aarhus, deuxième plus grande ville du Danemark, où la vie urbaine classique se mêle à des activités de détente originales. Après la baignade dans le port ou sur l'une des plages proches de la ville, les visiteurs sont amenés à s’asseoir dans l’un des nombreux cafés et restaurants situés le long de Aarhus River, réputés pour leur qualité et leur ambiance. La baignade dans les ports en ville est une pratique courante à travers le pays !



Passer l’été en ville au Danemark, ce n’est pas seulement visiter les grandes métropoles, c’est aussi partir à la conquête de la culture locale avec des villes plus traditionnelles, à taille humaine. A Aalborg, la vieille ville n’est pas le seul lieu d’intérêt à découvrir. Aalborg, c’est aussi une culture urbaine forte, avec une cuisine de rue proposée dans d’anciennes usines, des bâtiments désaffectés convertis en lieux de communauté, un art de rue affirmé, avec des peintures à ciel ouvert aux couleurs chatoyantes, ou encore un zoo, l’attraction la plus visitée de la ville.



Plus au sud, Odense, avec ses ruelles de charme, est à ne pas manquer ! Lieu de naissance du romancier Hans Christian Andersen, célèbre pour ses fameux contes de fées mondialement connus, Odense accueille désormais un musée consacré à l'œuvre de l’écrivain. Il est également possible de visiter la maison d’enfance de Hans Christian Andersen, et de parcourir la ville qui l’a vu grandir, à pied ou à vélo. La ville est accessible depuis Copenhague en train en une heure ou en voiture en deux heures environ.



En regagnent les grandes villes, de nombreux musées, lieux d’exposition et de communauté sont à découvrir. Le Danemark, accessible en quelques heures depuis la France, permet de combiner le plaisir du bord de mer et de la nature au dynamisme de la ville, pour séduire chaque visiteur.