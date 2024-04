A la découverte du Danemark hors des sentiers battus Cap vers de nouvelles destinations insoupçonnées

Le Danemark est un territoire riche qui est loin de se limiter à sa capitale. De nombreuses autres destinations touristiques attendent les visiteurs pour révéler tout leur potentiel.



Lundi 1 Avril 2024

Le Danemark est une destination touristique du nord de l’Europe aux multiples facettes.



Bien que sa capitale, Copenhague, soit probablement la ville la plus réputée du pays, ce dernier dispose de nombreux atouts qui séduiront à coup sûr les visiteurs venus de tous horizons. De par sa petite taille, le pays rend les différentes destinations d’intérêt facilement et rapidement accessibles.



Découvrez le Danemark sous un jour nouveau, avec de nouvelles destinations à explorer.



Cap sur Aarhus et sa région Située au nord-ouest de Copenhague, Aarhus attire de plus en plus une clientèle exigeante, particulièrement intéressée par le développement durable, la culture et le tourisme écologique. Elle a été désignée en 2017 comme la Capitale européenne de la culture, puis en 2021 par le mouvement GDS (Global Destination Sustainability) comme la 3ème destination la plus durable au monde, et enfin honorée en 2023 par Time Magazine dans sa prestigieuse liste des "World's Greatest Places".



Deuxième plus grande ville du Danemark, elle se distingue par son design et son architecture avant-gardiste.



En dehors de ses limites, la région d'Aarhus offre une multitude d'attractions naturelles, allant des plages de sable blanc aux lacs scintillants en passant par les forêts et les collines verdoyantes. Les amateurs d'histoire seront également comblés par les charmes des villes historiques voisines. Grâce aux circuits et à la proximité des sites, explorer Aarhus et ses environs se fait aisément.



Plusieurs villes permettent aux visiteurs de profiter du patrimoine local et d’une nature préservée. Des villes telles que Randers (un ancien point de commerce stratégique), Djursland (une péninsule reliée par un ferry à l’île d’Anholt), Viborg (ville médiévale historique) ou encore Silkeborg et Skanderborg ne manqueront pas de séduire les visiteurs.



D’un point de vue culturel, la région de Aarhus présente différentes activités adaptées à tous. Cette année par exemple, le ARoS Aarhus Kunstmuseum célèbre ses 20 ans et annonce une nouvelle série d’expositions, adaptées à tous les âges, pour permettre aux familles de profiter d’un moment enrichissant tous ensemble.



La région d’Aarhus, c’est également le terrain de jeu parfait pour de nombreuses activités en extérieur. Balades à vélo, sports nautiques sur les lacs et en mer, parcs de loisirs, randonnées, le grand air attend les amateurs d’activités en pleine nature.



La Fionie : une région au naturel à découvrir toute l’année La Fionie est à la fois une grande île et un archipel situé au sud-ouest de Copenhague. C'est également la terre natale de l'écrivain renommé Hans Christian Andersen. Cette région naturelle regorge de trésors avec ses 123 châteaux, plus de 400 îles, ainsi que ses jardins, parcs et ses 1100 kilomètres de côtes, offrant chaque jour une nouvelle merveille à découvrir.



En plus d'Odense, ville natale d'Andersen et capitale de la région, la Fionie offre une multitude d'opportunités de découvertes pour des voyages itinérants entre amis, en couple ou en famille. Ses terres dispersées au milieu des eaux, ses charmantes maisons colorées aux toits de chaume, ses magnifiques ponts et les lumières de la Baltique créent une atmosphère paisible idéale pour les voyages en slow travel.



Parmi les nombreux châteaux de la région, le château d’Egeskov est un impressionnant château Renaissance entouré de jardins à la française, de lacs et d'un parc magnifique. On y découvre notamment une collection de costumes d’époque entre 1850 et 1900.



Pour découvrir les châteaux de la région de manière optimale, la “Castle Route” est un itinéraire à vélo long de 660 km. Il permet aux amateurs de promenades cyclistes de découvrir les paysages locaux à leur rythme, en combinant nature et culture via la visite des différents châteaux qui se trouvent sur le chemin.



Les plus gourmands pourront profiter d’itinéraires gastronomiques. Cette scène culinaire offre une variété de choix, des restaurants gastronomiques à la cuisine de rue, en passant par les spécialités locales. Explorez également des itinéraires thématiques mettant en vedette la bière, le fromage et le vin local.



Kystlandet pour des vacances en famille sur la côte Kystlandet, une région du Danemark encore méconnue des touristes, se situe le long de la côte est du Jutland. Elle regorge de sites fascinants et d'attractions, attirant les voyageurs en quête de nouvelles aventures au cœur d'un environnement naturel préservé.



Parfaitement adaptée aux familles, cette zone offre un vaste terrain d'aventure pour tous les âges, proposant des jeux divertissants et des expériences uniques.



Les villes d'Odder, Horsens et Juelsminde sont les principales agglomérations de Kystlandet et représentent des points de départ idéaux pour une première exploration itinérante, s'étendant jusqu'à l'archipel de l'est du Jutland.



Avec ses 266 kilomètres de côtes et ses 25 magnifiques plages, Kystlandet est une destination balnéaire de choix.



Plusieurs activités à destination des familles sont proposées dans la zone, comme par exemple la “recherche du troll Jensnej” au cœur de la nature, les chasses au trésor à travers les villes, le “paradis des jeux au Juelsminde Naturlegepark”, près du centre-ville de

Juelsminde ou encore le parc zoologique de Givskud, avec son parc safari et son espace dinosaures. Petits et grands pourront profiter à leur rythme de la région pour un séjour mémorable.



Direction Jutland du Nord Région emblématique de la nature danoise, le Jutland est un territoire authentique et peu connu du grand public, mais qui a beaucoup à offrir aux visiteurs. Ses paysages spectaculaires et son patrimoine artistique et culturel en font un point d’intérêt unique, et une invitation à la déconnexion le temps de quelques jours.



La capitale de cette région, Aalborg, allie richesse culturelle et nature intégrée. La petite île d’Egholm, le bourg de Nibe ou encore le Vestre Fjordpark ne sont que quelques-uns des points d’intérêt à découvrir au cœur de la capitale locale.



Aalborg est également une ville gourmande, aux multiples spécialités. Parmi celles-ci, ne manquez pas le smørrebrød, une tartine composée d'une tranche de pain de seigle, généralement beurrée, sur laquelle on ajoute une variété de garnitures (viande, pâté, fruits de mer, crevette, fromage, légumes, etc.).



Nous vous invitons également à découvrir les villes de Skagen et Laesø, ainsi que la côte du Kattegat avec ses multiples marinas.



Optez pour une parenthèse récréative à LEGOLAND® Accessible en vol direct depuis Paris, via la compagnie Air France, en direction de Billund, LEGOLAND® Billund Resort offre une expérience unique pour les amateurs de la petite brique.



Ce parc d'attractions emblématique célèbre l'univers créatif des fameuses briques LEGO®, offrant une expérience immersive pour les familles et les fans de LEGO de tous âges. La marque danoise plonge le visiteur dans un décor unique, composé de millions de briques LEGO, allant de répliques de villes et monuments célèbres à des scènes imaginaires tirées de contes de fées et d'aventures spatiales.



Le parc inclut également des montagnes russes, des manèges familiaux, des ateliers de construction LEGO, des spectacles en direct et des zones thématiques inspirées par les séries LEGO populaires.



LEGOLAND® s’impose donc comme une étape incontournable de votre séjour à Billund au Danemark, et ravira parents et enfants en plongeant toute la famille dans un décor exceptionnel. De plus, des villes comme Vejle, Kolding et Fredericia près de Billund, offrent de nombreuses expériences culturelles, musées, design et bonne cuisine, ainsi que les expériences de l'UNESCO des pierres runiques et de la ville de l'église morave, Christiansfeld.



Le Danemark est en conclusion loin de se résumer à sa capitale. C’est un territoire multiple qui regorge de trésors cachés, qui n’attendent que vous pour être découverts. Que vous soyez à la recherche d’un patrimoine historique riche ou de paysages naturels préservés, le Danemark vous offre une infinité de possibilités de séjours pour toute la famille.



