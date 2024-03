JO de Paris : malgré des craintes, TO et agences affûtent leurs armes 🔑

Des dispositifs spécifiques du 26 juillet au 11 août 2024

Attendus avec plus ou moins d’enthousiasme, les Jeux Olympiques de Paris auront un impact sans précédent sur l’industrie du tourisme en France. Avec, d’un côté, des visiteurs étrangers qui vont converger vers la capitale pour profiter de cet évènement, et de l’autre, essentiellement des Franciliens, qui cherchent à le fuir à tout prix. Si les premiers exigent des agences réceptives un accompagnement personnalisé pour suivre au plus près les JO, les seconds - voulant avoir de la disponibilité et bénéficier des meilleurs tarifs - anticipent en réservant un séjour à l’étranger. Dans les deux cas, agences et TO affûtent leurs armes et mettent en place des dispositifs spécifiques pour que chacun vive au mieux cette quinzaine olympique.

Rédigé par David Savary le Mardi 5 Mars 2024

