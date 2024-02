Croisières d’exploration : Grands Espaces et Heritage Expeditions main dans la main 🔑

Autre point commun de deux spécialistes, une clientèle fidèle qui n’hésite pas à revenir d’une année sur l’autre. « Nous avons des passagers qui ont déjà fait plus de 60 croisières avec nous, certains venant deux à trois fois par an. Il faut donc régulièrement leur proposer de nouvelles destinations » souligne la directrice commerciale de Grand Espaces qui évoque « un virus polaire » vite attrapé.



« Lorsqu’on rentre à la maison, les gens sont victimes de l’Arctique blues, ils n’ont qu’une seule envie, repartir » complète la responsable.



Si les passagers néozélandais et australiens s’initient à la croisière d’expédition sur la Nouvelle-Zélande et ses îles, avant de goûter plus tard à l’Antarctique ; en France, on privilégie d’abord le Spitzberg, à cinq heures de Paris, pour ensuite pousser plus loin en Arctique.