Sur la mer ou dans les airs, Grands Espaces renoue avec l'esprit "pionnier"

Nous souhaitons proposer des bateaux plus petits et plus innovants technologiquement, notamment en matière de propulsion

Nous voulons décarboner au maximum nos opérations avec des bateaux à propulsion vélique, ou hybride électrique, en tous cas en trouvant les meilleurs mix énergétiques pour proposer un tourisme doux

Grands Espaces a rassemblé, mi-avril à Beaune, ses équipes - à la fois les permanents basés au siège et les guides - pour échanger autour de thématiques, mais aussi pourIl faut dire que le voyagiste souffle 25 bougies en 2023 et que son fondateur,, célèbre égalementAu-delà de ces dates anniversaire, Grands Espaces, qui entrevoit concrètement l'aboutissement de plusieurs projets importants qui seront menés à bien dans les cinq prochaines années. Et ce, avec l'objectif,, tout en restant fidèle à son esprit pionnier.Cela se traduit notamment par. Après l'arrivée de l'Explorer l'an dernier, c'est(12 places) qui s'apprête à démarrer ses croisières, notamment le long de la côte ouest du Groenland, pour aller à la rencontre des populations locales et de la nature.(72 places) sera encore exploité jusqu'en 2024, mais devrait laisser la place dès 2025 à un nouveau bateau qui correspondra plus à la philosophie du Groupe. ", indique Mathieu Ramus, le directeur marketing et développement de Grands Espaces.".