Arctique : Quark Expeditions offre la croisière aux enfants

La possibilité de naviguer sur le légendaire Passage du Nord-Ouest, de visiter les communautés inuites, d’en apprendre davantage sur leur histoire et leur culture, et d'observer les ours polaires dans l'Arctique canadien sont des expériences familiales qui créent des souvenirs à vie

Survoler en hélicoptère les calottes glaciaires du Groenland et camper le long du fjord Tasermiut qui s’étend sur 70km de long est tout aussi saisissant. Quel enfant n'aimerait pas avoir la chance d'observer des ours polaires dans les étendues sauvages du Spitzberg ?"

Du 1er juin au 20 septembre 2023, Quark Expeditions propose aux enfants et aux adolescents de: Haut-Arctique canadien, Groenland et Spitzberg.Cette offre s'applique à toutes les croisières Arctique 2023, pour les nouvelles, sur les croisières avec une date de départ entre le 8 juin et le 20 septembre 2023., a déclaré Andrew White, le président de Quark Expeditions, dans un communiqué.Pour rappel, trois départs suivants proposent(présence garantie de 2 guides francophones) :- Du 30 juillet au 15 août 2023 : le passage du Nord-Ouest, dans le sillage de l’expédition Franklin- Du 13 au 21 août 2023 : l’essentiel de l’Arctique Canadien, au cœur du passage du Nord-Ouest- Du 19 au 30 août 2023 : Extrême-Nord Canadien, du passage du Nord-Ouest aux îles d’Ellesmere et Axel Heiberg.