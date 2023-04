Quark Expeditions ouvre les ventes pour la saison Antarctique 2024-2025

Sur le World Explorer et l’Ocean Adventurer le rendez-vous est fixé directement à Ushuaia, où une nuit d’hôtel est incluse le jour 1.



Sur l’Ultramarine, Quark propose un forfait transfert (en supplément au tarif de 950€ par personne), incluant une nuit d’hôtel à Buenos Aires le jour 1 et les vols charter aller/retour entre Buenos Aires et Ushuaia. Ce forfait n’est pas obligatoire ; il est également possible de retrouver le navire pour l’embarquement à Ushuaia le jour 2

", indique la compagnie dans un communiqué.Par ailleurs, Quark Expeditions propose, une alternative à la navigation du passage de Drake en survolant celui-ci en avion au départ de Punta Arenas. Les tarifs incluent 2 nuits d’hôtel pré et post croisières à Punta Arenas ainsi que les vols charters aller/retour enter Punta Arenas et King George Island.Enfin, sur l’Ultramarine,est inclus pour tous les passagers sur tous les départs en Antarctique.Quark met à disposition de ses passagers de nombreuses activités en option : kayak, stand-up paddle, nuit de camping, et sur l’Ultramarine dépose en hélicoptère.