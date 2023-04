Quark Expeditions : croisières en Antarctique avec guides francophones

Parmi les guides d’expédition francophone on retrouve : Fabrice Genevois , ornithologue et auteurs de nombreux livres et guides polaires, il a une grande expérience des expéditions polaires depuis plus de 30 ans Kim Mathieu , ornithologue et très impliquée dans la cause environnementale dont la lutte contre la pollution plastique et le réchauffement climatique Clément Carasco , aventurier, c’est un touche à tout qui aime escalader les plus reculées des montagnes côtières, faire du kayak dans la houle ou skier sur la neige poudreuse Samantha McBeth , biologiste polaire, chercheuse et naturaliste, elle incite les jeunes et les moins jeunes à protéger et profiter de la nature.