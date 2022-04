Ponant ouvre les ventes Antarctique pour l'hiver 2023-2024

Les ventes Antarctique pour l'hiver 2023-2024 sont ouvertes chez Ponant.Pour sa troisième saison en Antarctique avec Le Commandant Charcot, la compagnie proposera 5 départs d’exploration et 3 itinéraires, dont 2 inédits :Une exploration dans la mer de Weddell sur les traces des plus grandes épopées polaires, pour s’immerger dans une nature à la pureté déconcertante, entre banquise à perte de vue et icebergs tabulaires titanesques.Punta Arenas - Ushuaia, à bord du Commandant Charcot. Du 2 au 17 novembre 2023, 16 jours - 14 nuits. Nuit à Santiago, transferts, vols Santiago - Punta Arenas et Ushuaia - Santiago inclus. A partir de 21 710€.Du 16 au 29 novembre 2023, 14 jours - 12 nuits. Nuit à Santiago, vols aller-retour Santiago-Ushuaia et transferts inclus. À partir de 18 600€ - Découvrir la croisière À l’occasion de ce voyage, Le Commandant Charcot explore les sites majeurs découverts par le fabuleux explorateur à qui il doit son nom : l’île Petermann, où il a hiverné avec son équipage à bord du Pourquoi Pas ?, ou la lointaine île Charcot. Une véritable immersion au cœur de la banquise et des glaces, et la possibilité de rencontres avec une faune abondante (manchots Adélie, phoques léopards, baleines à bosse, orques…).Ushuaia – Ushuaia, à bord du Commandant Charcot. 2 départs, du 28 novembre au 13 décembre 2023 et du 12 au 27 décembre 2023, 16 jours – 14 nuits. Nuit à Santiago, vols aller-retour Santiago-Ushuaia et transferts inclus.À partir de 19 360€ - Découvrir la croisière