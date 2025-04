Forum des Pionniers : repenser l’intermédiation à l’échelle des voyages d’exploration de luxe

À l’heure où le voyage se dématérialise, où les relations commerciales évoluent et où l’exigence de durabilité s’intensifie, comment l’intermédiation peut-elle retrouver du sens ?



Depuis plus de 35 ans, PONANT EXPLORATIONS GROUP incarne cette intermédiation d’excellence pour un nouveau genre de tourisme, plus durable et plus responsable, qui allie l'exploration et la préservation des richesses naturelles et culturelles de notre planète.