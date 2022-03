Nous préférons rester petit et beau, que gros et discutable

Après une série de croisières au départ de Tromsø, l'Explorer quant à lui, mettra le cap début avril 2022 vers, sur l'île de Spitzberg, dans l'archipel norvégien du Svalbard, où il restera, avant de revenir à Tromsø pour effecteur des croisières à travers les fjords de Norvège et les Îles Lofoten notamment.En août 2023, il se rendra également dansCe navire signe le début d'une, touché comme l'ensemble de l'industrie touristique, par la pandémie de Covid-19.Après deux années difficiles, faites de reports et d'annulations, et alors quet devrait probablement compter 2 à 3 nouveaux membres d'ici cet automne.Cette croissance doit permettre à ses dirigeants de continuer à exister. «», lance Christian Kempf, alors que Grands Espaces envisage d'. Pour rappel, le Groupe affrète également pour plusieurs annéesLe dirigeant a donc privilégié(production, marketing, commerciale) et espère recruter davantage de commerciaux pour remplir les futurs bateaux.Car après l'Explorer, le Groupe affrétera dès la fin de cette année 2022, entièrement réaménagé entre 2020 et 2021, qui effectuera des croisières en terres polaires, notamment au Spitzberg et au Groenland, mais aussi en Islande.A bord, 6 officiers et hommes d’équipage, un chef, et deux guides-conférenciers polaires. Le yacht disposera de 7 cabines passagers de 14 à 17 m2 avec lits séparés ou doubles, un bureau, fauteuils, rangements, bloc WC/douches privé. Il accueilleraSuivra en 2024qui pourra accueillir 24 passagers et naviguera dansIl s'agit de l'ancien Suroit, qui pour la petite histoire, a permis de découvrir l’épave du Titanic. Racheté par un armateur norvégien, il est actuellement dans les chantiers de Gdańsk pour son réaménagement.