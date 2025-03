Quelle est la meilleure période pour partir en croisière ?

Les fêtes de fin d’année peuvent être très stressantes pour certaines personnes. Sans parler de ceux qui sont loin de leur famille ou qui n'ont plus de contact, ou encore ceux qui se remémorent avec nostalgie d'heureux souvenirs... mais lointains !



Rien de mieux que cette période pour larguer les amarres et s'éloigner de cet esprit de fête, qui commence d'ailleurs de plus en plus tôt (décoration, promos, musiques, etc.).



Certaines compagnies ont bien compris qu'une partie de leurs passagers viennent à bord pour « fuir » tout cela et disposent d'au moins un salon à bord sans aucune décoration, ni aucune musique de Noël. Et pas que pour des raisons religieuses.



Lorsque que j'étais directeur de croisière, je les comptais par centaines, ces passagers qui cherchaient la paix, le calme, et étaient ravis d’avoir une autre option que « la soirée de Noël » à bord, dans un autre salon, avec d’autres animations. Pareil lors du Nouvel An, pour ceux qui ne voulaient pas « être obligés de devoir s’amuser ce soir-là ».