bonheur si je veux !

Certes, à l’opposé de cette imagerie, celle consacrée à la montagne en hiver a coexisté et coexiste toujours à travers une mise en valeur de sommets neigeux, sports de glisse, chaleur des retrouvailles devant un feu de cheminée, joie de vivre et «».Sauf que la montagne d’aujourd’hui n’est plus exactement la montagne d’hier. Celle convoitée par les sportifs continue fort heureusement d’exister et d’attirer son lot de grands et jeunes skieurs sur des pistes noires. Mais, on le sait, le dérèglement climatique et la pénurie de neige font en même temps lentement et sûrement leur œuvre de démolition des imaginaires et pratiques touristiques.En effet, selon le dernier rapport de la DRIAS , l’année 2024 s’annonce comme la plus chaude avec une hausse des températures de 1.5 degré. On prévoit aussi que d’ici 2100, ces hausses atteindront les 4 degrés par rapport au climat actuel.Les risques de gelée auront eux pratiquement disparu. La neige ne tombera qu’au-dessus de 1800 mètres. La France subira 5 à 10 fois plus de journées de canicule. Les vagues de chaleur pourront durer deux mois d’affilée ! Paris pourrait même subir des pics à 50 degrés !En France, la température annuelle moyenne pourrait atteindre 14.2 degrés et au delà de 18% degrés dans la moitié sud du pays. Soit l’équivalent de la température d’Andalousie aujourd’hui…Si bien que, d’ores et déjà, certaines clientèles indisposées par les températures excessives,en montagne ou dans des pays nordiques comme la Suède, l’Islande, La Finlande, le Canada et même la Sibérie.Et l’on en est qu’au tout début d’une vague montante alimentée et entretenue par le marketing de ces destinations qui ont bien compris l’intérêt pour elles du bouleversement en cours.