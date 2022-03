Norvège : que faire à Tromsø en hiver ?

En décembre et janvier, il fait nuit… toute la journée. On ne tarde pas à s’en rendre compte à peine débarqué de l’avion. Il est 15h en cette fin janvier et déjà, le crépuscule a englouti le paysage.



Quand nous arrivons en ville, le noir céleste enveloppe de sa gangue le blanc des rues et des jardins.



Drôle d’ambiance, avec ces piétons aux parapluies ouverts - il s’est remis à neiger - traçant leur chemin sur les trottoirs blanchis, devant des façades de boutiques dont l’éclairage vif semble vouloir rivaliser avec la nuit épaisse.



Longue, si longue nuit arctique, qui pousse à l’introversion et à la relativité des choses. Il y a une forme d’apaisement à se balader ainsi dans Tromsø.



Près de l’hôtel où nous logeons, voici la cathédrale, l’un des édifices les plus anciens. Bâtie en 1861, elle est entièrement en bois.



Sa couleur claire dans l’obscurité, le voile de neige qui l’enveloppe sous l’averse blanche, la pare d’un halo « Fantasy ».