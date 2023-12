Le Kunstsilo, un nouveau musée d'art moderne en Norvège

Exposer la Collection Tangen à Kristiansand a longtemps été un rêve pour moi et le Kunstsilo est un lieu sans pareil. Avec son architecture impressionnante, ses vues sur l'océan et une vision de transformer l'appréciation de l'art moderne nordique, le Kunstsilo va révolutionner le jeu. Le musée a hâte d'accueillir des visiteurs à partir de mai.

L'exposition inaugurale du Kunstsilo, intitulée «» (11 mai 2024 - automne 2024), proposera un voyage immersif dans l'art nordique. Inspirée par des thèmes conceptuels tirés de géants de la littérature tels que Thomas Hardy et Virginia Woolf, l'exposition explore, l, ainsi que le contraste entre la vie rurale et urbaine. Se déployant à travers, chacune ornée d'ambiances distinctes et de couleurs pastel, l'exposition présente plus de 700 œuvres de la Collection Tangen réalisées entre 1910 et 1990." précise, membre du conseil d'administration du Kunstsilo et fondateur de la Collection Tangen.avec des événements et des activités invitera les familles, les visiteurs et les habitants à se joindre au moment de célébration de