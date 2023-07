Bayonne, le chantier d’extension du musée Bonnat-Helleu est bien engagé

Du côté des collections, Sabine Cazenave a récemment pris ses fonctions de directrice du projet de réouverture du musée Bonnat-Helleu.



Tout en conservant ses responsabilités au musée Basque, elle assurera la direction du musée Bonnat-Helleu et emmènera l'institution jusqu'à sa réouverture en se concentrant sur le chantier architectural et muséographique, la stratégie de communication et la programmation culturelle.



D’ores et déjà, ses équipes s’attachent à préparer l'ensemble des collections en prévision de leur emplacement définitif dans le nouveau musée. Il faut contrôler plus de 7500 œuvres et objets patrimoniaux et les faire examiner par les conservateurs-restaurateurs venus épauler l'équipe du musée et pourront intervenir sur les objets le nécessitant.