« C’est une invitation à l’émerveillement le long d’un parcours de plus d’un kilomètre

Un monde animal et végétal en parfait équilibre pour le plaisir des sens. Une porte ouverte vers la compréhension et le respect d’un écosystème fragile ».

Porté par la société Opale Tropical Concept, fondée par Cédric Guérin et Nicolas Fourcroy , un entrepreneur de Boulogne/Mer, et développé par le cabinet Coldefy & Associés Architectes Urbanistes , le projet Tropicalia , près de Berck-Plage, se présente comme la plus grande serre tropicale du monde avec ses 20 000 m2.Sous 25 mètres au plus haut de la coupole, ce sont 8 000 papillons, des oiseaux exotiques, mais aussi des caïmans, tortues, poissons, reptiles et autres espèces d’Amérique équatoriale, qui vont recréer un univers assez inhabituel dans les Hauts-de-France.», insiste Cédric Guérin pour répondre à ses détracteurs. «