Top 10 des plages magnifiques à proximité de Marseille

Un séjour à Marseille ne se limite pas uniquement à la découverte de ses sites emblématiques. Les vacanciers peuvent profiter de leurs séjours pour explorer les différentes étendues de sable blanc qui se trouvent aux alentours de la ville. Pour vous aider, voici une sélection des dix plus belles plages à proximité de Marseille. Entre les petites îles, les calanques, les criques et les lacs, la visite sera tout simplement exceptionnelle.Située dans la zone orientale de la ville, la plage de laest un lieu de baignade hors du commun. Elle offre le privilège de plonger dans une eau cristalline qui déborde régulièrement le récif de corail. Les cocotiers aux alentours lui procurent aussi un décor tropical, parfait pour se détendre et se protéger du soleil. Ce petitreste très convoité durant la saison estivale. En revanche, ce sont les surfeurs qui trouvent leur bonheur sur ladurant le mistral.Prado représente une attraction de choix pour les touristes qui sont de passage à Marseille. Ses côtes qui s’étendent sur plusieurs kilomètres ont fait l’objet d’un réaménagement complet pour devenir la plus grande station balnéaire près de la Cité phocéenne. Sur ce, les visiteurs peuvent trouver sur lesdiverses activités répondant à leurs besoins. On peut y profiter du soleil tout en s’adonnant au surf ou à la planche à voile. Unest également disponible sur place au plus grand plaisir des amateurs de skateboard.Un petit détour auvous offre le privilège de parcourir la. Avec sa forme caractéristique en fer à cheval, cette étendue deattire les vacanciers tout au long de l’été. Cependant, pour profiter pleinement des lieux, il vaut mieux y aller en basse saison. Durant cette période, la tranquillité de la plage permet de faire le plein d’énergie tout en évacuant le stress.Parmi lesà découvrir à l’ouest de Marseille, on peut évoquer celle de Sainte Croix. Ici, la baignade reste une activité très prisée, en plus du farniente et des excursions à faire aux alentours. Aussi, cet endroit est recommandé à tous ceux qui ont envie de s’offrir des vacances apaisantes avec ses proches.Une adresse idéale pour sortir en famille ou entre amis, lafait partie des plus anciennes plages de Marseille. Sa pataugeoire naturelle et ses différents aménagements présentent des atouts pour cette adresse mythique située sur la corniche. Elle constitue également un lieu de prédilection pour les adeptes du beach-volley.La calanque de Marseilleveyre est une perle du parc national des Calanques. En déambulant à travers seset de sable, les visiteurs auront l’opportunité de profiter d’une vue imprenable sur l’archipel de Riou.Située entre Cassis et Marseille, cette calanque fait partie desles plus fréquentés de la région. Bordée d’, cette plage de galets peut aussi marquer l’esprit des randonneurs.La plage du Sormiou figure parmi les calanques les plus larges de Marseille. Elle permet aux amateurs de plongée sous-marine de pratiquer en toute liberté leur activité favorite. Cettesurveillée està quelques, mais il vaut mieux garder ses chaussures tout au long de la descente jusqu’à la calanque. Sinon, elle reste idéale pour passer une journée de détente avec ses enfants.Les îles du Frioul abritent l’île de Ratonneau et la calanque de Saint-Estève. Cette dernière est une plage de galets et de sable qui vaut vraiment le détour. Pour y aller, un bateau-navette est disponible au départ de Marseille. Lesdes Corbières attirent la curiosité des touristes de passage dans le 16e arrondissement. Et pour cause, elles procurent une vue panoramique sur les ports de la ville et de l’Estaque.