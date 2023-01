Une expérience unique à Saint-Jacques-de-Compostelle

Depuis de nombreux siècles, des milliers de pèlerins et des marcheurs parcourent les. Cette voie leur permet en effet de suivre les pas des ancêtres afin de rejoindre lasituée dans lade Saint-. Lespeuvent être vécus comme un pèlerinage, une simple randonnée ou encore une marche spirituelle. Les différents itinéraires permettent d’explorer des paysages idylliques uniques en son genre.Durant leur expédition, les pèlerins auront le privilège de faire des rencontres inattendues qui leur permettent de vivre une expérience inoubliable. L’observation desen fait partie. De manière générale, ce parcours commence depuis lade Puy-en-Velay en France et se termine à la cathédraleen Espagne, érigée vers leC’est également dans cette cité que se trouve le tombeau de l’apôtre de. Afin de varier les plaisirs, une virée en dehors dupermet aussi aux Pèlerins de visiter la fameuse église romane de Santa Maria du Sar. Comme son nom l’indique, cet édifice religieux est construit au bord du fleuve Sar. Les visiteurs doivent marcher sur plusieurs kilomètres pour faire le tour de ce monument emblématique construit au XIIe siècle. Lors de ce voyage, la découverte de laprésente aussi un tout autre engouement.Au début de ces grandes migrations, les anciens explorateurs ont ramassé des coquillages qu’ils ont cherchés sur les plages et qu’ils ramenaient chez eux. La coquille s’est ainsi imposée comme attribut de l’apôtre en prenant le nom de Saint-Jacques et devient un emblème des pèlerins. C’est la raison pour laquelle elle est accrochée sur le sac, sur le chapeau ou encore sur la cape. La coquille Saint-Jacques est ainsi considérée comme un véritable symbole de ce pèlerinage. Elle procure aussi une certaine identité vis-à-vis des autres voyageurs. Par ailleurs, elle offre le privilège de boire dans les fontaines et de demander l’aumône. À la vue de la coquille Saint-Jacques, l’acte de charité est un incontournable.