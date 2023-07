« Nous étions déjà avant-gardistes dans les techniques choisies voici deux ans

C’est encore plus vrai dans l’air du temps, notamment pour les futures consommations d’énergies, grâce à l’aquathermie et la géothermie dont les calories permettront de chauffer les bassins. C’est une consommation en moins de 50 à 80 % qu’un bâtiment classique.



En plus, à cette profondeur, il y a de l’eau douce et de l’eau salée. Nous n’aurons pas de camion de sel à faire venir. Aujourd’hui, si nous devions refaire ce projet, ce serait le même ».

», déclare Olivier Wilhelm , patron d’Aqua Invest et p-dg du Centre.Les promoteurs tablent sur 500 000 et 650 000 visiteurs par an pour un ticket d’entrée inférieur à 30 euros. Le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, se félicite des retombées supplémentaires pour la ville estimées à 40 euros par visiteur extérieure. Il se montre confiant sur la montée en puissance d’un Centre prévu pour accueillir jusqu’à un million de visiteurs annuels.