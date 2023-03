La Normandie, destination n°1 de la gouvernance tourisme durable !

Imaginé et testé avec 9 Offices, le référentiel RSE s'est ensuite développé.



Il est désormais accessible en accompagnement individuel et aussi pour les structures qui suivent le partenariat avec ADNT Tourisme et l'ADFAS.



Une formation de 3 jours est proposée, autour de 14 outils pratiques (modèles d'enquêtes, fiches pratiques, tableaux de bord, exemples de diagnostic...) pour gérer une politique RSE au quotidien, adaptée aux OT, CRT, relais territoriaux...



La formation est disponible depuis septembre dernier, une cinquième session est prévue mi-mars et la sixième aura lieu à l'automne 2023.



Et l'OTN ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Fort de sa récompense, il se tourne désormais vers une solution plus large, adapté cette fois aux territoires en tant que destinations.



« Il y a un vrai enjeu dans le fait d'étendre le projet à l'échelle des destinations, indique Romane Moreau. En juin 2022 et jusqu'en juin 2023, nous en avons lancé un second sur la base du premier, pour questionner les liens avec les partenaires des OT. Celui-ci est plus complexe et plus étendu » .



Et c'est le moins qu'on puisse dire puisque ce projet vise à questionner non plus sur une quinzaine de référentiels proposés par l'organisme international Green Destinations, mais sur leur intégralité, soit une centaine.



Une ambition qui, on n'en doute pas, portera ses fruits lors des prochains Green Destinations Awards !