Gourdon, capitale de la Bouriane : une autre façon de visiter le Lot

Les chambres d’hôtes ont au moins deux mérites : sauver le patrimoine en péril et éveiller des vocations. Elles font aussi le bonheur des voyageurs, ce qui n’est pas rien.Ainsi, en pleine nature, à quelques encablures des Arques, l’accueil est des plus plaisants à la Tour de Ginaillac, située en pleine nature.Bâtie au XIIe et XIIIe siècle, la tour dessertde 1586 (date gravée en façade). Donnant sur la cour intérieure, une grange offre le gîte Jacques Brel. Piscine et spa sont disponibles.D’origine belge, les propriétaires - Philippe, photographe, et Marie-Madeleine, pharmacienne - tous deux retraités, ont consacré des années à la restauration de la propriété achetée en ruine.Au Vigan, c’est une bâtisse du XVIe siècle qu’Hervé et Etienne (un ancien avocat et un directeur d’événementiel) ont investi sur un coup de cœur.Après s’être chargé de la restauration du bâtiment - « Le Manoir de la Barrière » classé aux Monument Historiques - ils se consacrent totalement à la gestion de. On peut aussi dîner sur place, la table n’a rien à envier aux grands.Autour de la propriété, on profite d’un vaste parc avec piscine, ruisseau et étang de pêche.