Dordogne : dans le Ryokan de Christiane, on se croirait au Japon 🔑

La plus grande (27 m2) de ces chambres, la plus "luxe", est à 220 € la nuit. Si les autres chambres, plus petites (17 m2), sont plus abordables (195 €), cette immersion dans cette ambiance si traditionnellement japonaise s'apparente bel et bien aux "expériences authentiques", d'une grande simplicité, recherchées dorénavant par une partie de la clientèle à fort pouvoir d'achat.



A la chambre, s'ajoutent les repas (30 € par personne). Christiane adore cuisiner pour ses hôtes des repas typiquement japonais, ce qui n'empêche pas d'y mêler quelques touches du Sud-ouest.



"Chez moi, on ne mange pas de sushis , prévient cependant Christiane. Mes repas sont inspirés de la cuisine familiale japonaise" . Au menu, par exemple, un curry japonais, accompagné de miso (pâte épaisse, à base de soja fermenté) fait maison et de pickels. Le tout accompagné -ou non, selon les goûts de chacun- de saké (alcool de riz).



"Je ne donnerai ma place pour rien au monde" , reprend Christiane.



Loin de regretter Tokyo et Paris où elle a vécu, successivement, elle s'est prise d'amour pour ce paisible coin de le Dordogne où le silence est seulement rompu par les chant des oiseaux et les bruits de la rivière.



Et puis, dit-elle, " j'adore accueillir mes hĂ´tes, leur faire Ă manger, leur parler du Japon et de son mode de vie".



A sa grande surprise, beaucoup de ses clients sont Périgourdins. Beaucoup viennent aussi de Bordeaux. Ils sont plutôt jeunes. Ce sont des CSP+, des universitaires, des chefs d'entreprise, des banquiers. Et, l'univers des mangas leur est "souvent très familier".