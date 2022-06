Voyage Japon : quelles conditions d'entrée ?

Si résultat négatif , selon le statut vaccinal :

si résultat positif du test :

Jusqu’au 1er juin 2022, voici les mesures qui s’appliquent pour les personnes entrant sur le territoire japonais en provenance de France et qui sont autorisées à voyager au Japon :- résultat d’un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le vol et certifié par un médecin selon le modèle d’attestation édité par le ministère japonais de la Santé- schéma vaccinal complet (3 doses – le Japon ne reconnaît que les vaccins Pfizer et Moderna pour la 3e dose dite booster), les voyageurs seront exemptées de toute période de quarantaine ;- sans schéma vaccinal complet : les voyageurs devront effectuer une quarantaine de 7 jours dans le lieu de leur choix. L'isolement pourra être réduit à 3 jours pour les personnes justifiant d’un test négatif le 3e jour suivant leur arrivée sur le territoire japonais. (+ installation d'une application de géolocalisation afin de répondre aux interrogations des autorités japonaises sur leur état de santé durant la quarantaine).- isolement pour 7 jours minimum dans le lieu de leur choix et justifier d’un test négatif afin de pouvoir rompre leur isolement. (+ installation d'une application de géolocalisation)En cas de non-respect, le visa et/ou le titre de séjour peuvent être annulés et son titulaire expulsé ajoute le Quai d'Orsay.