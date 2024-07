Pologne : LOT mise sur la province française !

Déjà présente à Paris CDG et Nice, LOT se déploie un peu plus en province.



La compagnie nationale polonaise vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle route depuis la France à destination de la Pologne.



A partir du 30 septembre 2024, elle desservira la ligne entre l'Aéroport de Lyon Saint-Exupéry et celui de Varsovie-Chopin.



Au rythme de 6 fréquences par semaine, excepté les samedis, la route sera une porte d'entrée des Rhodaniens en Pologne. Les départs de Lyon se font à 11h20 ou 19h10, selon les jours.



Elle sera desservie par un Embraer 195 de 112 places.



" La reprise de la ligne Varsovie-Lyon répond à la demande croissante de liaisons directes entre la Pologne et le centre et l'est de la France. Lyon, étant un centre économique dynamique du pays, est sans aucun doute une destination attractive pour le développement des affaires.



Les vols directs vers Lyon sont également une excellente proposition pour les amateurs (polonais, ndlr) de sports d'hiver, " a commenté Michał Fijoł, président de la direction. conseil d'administration de LOT Polish Airlines