Varso Tower : Le plus haut gratte-ciel européen aura des visées touristiques

Varsovie se distingue comme une capitale européenne vivante bénéficiant d'un développement économique notable depuis l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne en 2004. Couronnée "Meilleure destination 2023" par l'European Best Destination Organization, la ville s'est imposée comme un lieu prisé par les voyageurs, attirant 9 millions de visiteurs, tant locaux qu'internationaux, en 2022. Sa présence en ligne est en constante augmentation, et la ville est appréciée pour sa qualité de vie urbaine, son engagement envers le développement durable et son influence culturelle grandissante.



Pour Magnicity, établir sa présence à Varsovie constitue une chance de contribuer à cette effervescence et d'appliquer son savoir-faire.



« Je suis très fière que Magnicity s’installe à Varsovie au sommet de l’emblématique Varso Tower. Notre ambition, au sein du groupe, est de proposer des expériences uniques qui sont source d’émotions et permettent de découvrir la ville autrement. Je me réjouis qu’HB Reavis ait été convaincu par notre proposition et notre expertise. Une nouvelle séquence s’ouvre à présent, dans la construction du projet dont j’ai toute confiance qu’il saura séduire de nombreux visiteurs. », déclare Alexia Vettier, CEO de Magnicity.



« Dès le début des travaux de conception de la Varso Tower, nous avons voulu partager les vues uniques de Varsovie avec le plus grand nombre possible de visiteurs. L'intérêt considérable que suscite une visite au sommet d’un gratte-ciel nous a convaincus d'engager un partenaire expérimenté pour gérer le site. Nous avons donc été ravis de signer un bail de 20 ans avec Magnicity, qui assure avec succès l'expérience unique et la sécurité des visiteurs de telles attractions dans des lieux populaires à Chicago, Paris, Berlin et Rotterdam. Comme les habitants et les touristes de la capitale, nous sommes impatients de voir le site s’ouvrir à tous ! », ajoute Cezary Blaszczyk, membre du conseil d'administration de HB Reavis Investments en Pologne.