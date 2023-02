L’Union Européenne roule pour un réseau ferroviaire européen

Cette dernière liaison est un symbole qui place l'Allemagne comme plaque tournante de l'offre ferroviaire européenne.



Géographiquement et politiquement au centre de l'Europe, l'Allemagne sera le départ de plusieurs des projets soutenus par la Commission européenne, en faisant de fait un pays stratégique pour le rail.



Vers le nord, Berlin accueillera ainsi la ligne de nuit Berlin / Copenhague / Stockholm, et rapprochera les pays scandinaves via une même ligne de jour, et un projet à venir vers Oslo via Copenhague et Göteborg.



Vers l'est, Berlin sera aussi le départ de lignes vers Leipzig et Prague, avec un projet la reliant à Munich et rapprochant ainsi la capitale allemande à Rome.



Car Munich n'est pas en reste : la ville sera l'entrée vers l'Italie puisqu'elle desservira Rome, donc, et Milan.



Outre Zurich à l'ouest, la capitale économique rapprochera aussi l'Est européen, en allant jusqu'à la Roumanie, via Vienne et Budapest ou deux lignes se partageront le pays : l'une vers Oradea et l'autre vers Arad.



Le sud-ouest européen et la méditerranée aussi seront soutenus, avec des projets tournés vers la péninsule ibérique.



Outre le train de nuit Amsterdam / Barcelone, l'Europe a décidé de soutenir une ligne Montpellier / Barcelone et deux lignes au départ de Lisbonne, l'une vers Madrid et l'autre vers la Corogne.