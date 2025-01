Magnicity dévoile Celest, son 2e site à Rotterdam

hors du commun

Le 10 janvier 2025, Rotterdam a célébré, un restaurant et bar niché au sommet de De Zalmhaven , la plus haute tour du Benelux.Inspiré par un, cet établissement combine design novateur, gastronomie raffinée et atmosphère immersive pour offrir une expérience “”.Dirigé par le, anciennement au Celest promet de régaler les amateurs de cuisine inventive dans un cadre spectaculaire.