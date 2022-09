LOT Polish Airlines va lancer un vol Paris - Radom (Pologne)

L'ouverture du nouvel aéroport de Radom nous permet d'étendre le réseau de nos liaisons point à point. Alors qu'une partie du trafic sera transférée à Radom, la capacité de l'aéroport Chopin de Varsovie sera également augmentée

LOT Polish Airlines va relier la ville de Radom en Pologne, à environ 100 km au sud de Varsovie, en Mazovie, à Paris (aéroport CDG), Rome et Copenhague.» a déclaré Krzysztof Moczulski, porte-parole de LOT.Les vols réguliers entre Radom et la capitale française dureront 2h30 et seront opérés en Boeing 737-800.L'aéroport de RADOM sera mis en service fin mars/début avril 2023.La construction de l'autoroute S7 reliant Varsovie et Radom facilitera considérablement l'accès à l'aéroport.