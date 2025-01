LOT Polish Airlines : nouvelle liaison entre Cracovie et Paris-Orly

Ces vols quotidiens vers Paris-Orly sont une excellente addition à notre offre actuelle. Ils faciliteront non seulement les déplacements des professionnels, mais renforceront également les relations économiques entre Cracovie, la région de Petite-Pologne et Paris

Les billets pour cette nouvelle liaisonvia tous les canaux de vente de LOT Polish Airlines, notamment sur le site, le Centre de Contact LOT et les agences LOT Travel.Avec cette nouvelle connexion directe, LOT Polish Airlines continue de renforcer son réseau et de proposer des solutions de voyage pratiques et efficaces pour les professionnels du tourisme et les voyageurs d'affaires.." a exprimé