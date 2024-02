Paris-Orly 2035 : moins de voitures mais pas plus de mouvements d'avion

Groupe ADP a choisi de lancer une concertation de manière volontaire sur ce projet : sur un périmètre élargi de 104 communes et collectivités réparties sur 4 départements.



Les rencontres et ateliers se tiendront tout particulièrement dans les communes de première proximité de l'aéroport (Athis-Mons, Chilly-Mazarin, Morangis, Orly, Paray-Vieille Poste, Rungis, Thiais, Villeneuve-le-Roi, Wissous, Ablon-sur-Seine et Draveil).

Elle se déroulera du 26 février au 26 mai 2024. Un dispositif de concertation structuré en différents temps de rencontres et moments d’échange est déployé :



- 1 site internet dédié : parisorly2035.groupe-adp.com ;



- 2 réunions publiques d’ouverture et de clôture ;



- 6 ateliers thématiques ;



- 11 points participatifs "hors les murs".



Différentes modalités d’expression sont prévues pour tous les publics :



- Via le site internet parisorly2035.groupe-adp.com ;



- Via les registres "papier" disponibles sur chacune des 104 mairies concernées ;



- Via le cahier d'acteurs pour les professionnels (site internet) ;



- En postant le coupon déposé dans les boites aux lettres.