ADP : les défis qui attendent Philippe Pascal, le nouveau PDG

Enfin, « un défi considérable » va se poser à la nouvelle direction du Groupe.



En effet, sur les 6 000 collaborateurs des aéroports parisiens, à peu près la moitié vont partir à la retraite d'ici 10 ans et parmi les 3 000 qui ne partent pas à la retraite, 1 500 ont été embauchés depuis 4 ans.



Il y a donc là un défi majeur de transmission des savoirs, un défi de motivation et de bien-être au travail, un défi de gestion de l'aménagement des fins de période des seniors.



Philippe Pascal et sa nouvelle directrice générale déléguée s’attelleront donc à préserver et réaffirmer la culture de l’entreprise « à la fois mission de service public et esprit d’entreprise » en allant sur le terrain pour écouter les salariés et les accompagner dans ces grands mouvements à venir.



Au premier jour de sa nomination, et à cause du repli « relatif » du bénéfice net du Groupe, son nouveau PDG a vu le titre du Groupe perdre plus de 3% en bourse.



En concluant son intervention, il a cependant voulu être rassurant sur l’avenir, en confirmant, pour l’année 2026, la politique de dividendes (versement d’un taux de distribution à 60% du résultat net), une prévision de croissance organique, un recentrage stratégique et une discipline financière.



Pour ce qui est du détail des orientations, Philippe Pascal a précisé qu’elles seront précisées dans le cadre du nouveau contrat de régulation économique d’une durée de 5 ans, actuellement en préparation, et qui devrait être proposé et négocié avec l’État à partir de la fin de cette année.