La ligne 14 redonne de l’attractivité à l’aéroport d’Orly

Cela va complètement bouleverser la physionomie d’Orly qui est un aéroport extrêmement dépendant de la voiture. 90% des employés ADP viennent en voiture individuelle ainsi que 70%des passagers. »

«Le premier départ de la ligne est à 05h20 alors que nous avons des salariés ou des passagers qui doivent être à Orly vers quatre heures du matin, les premiers vols étant programmés à 06h00. »

C’est une véritable révolution pour nous. La ligne 14 va nous permettre de relier deux gares, celle de Lyon et Saint Lazare et cela complète parfaitement la gare de Massy que nous relions par car et utilisée par les clients venant de l’Ouest de la France. Nous allons donc avoir un maillage train, métro, avion sur l’ensemble du territoire c’est une excellente nouvelle pour nous.

« Orly va devenir incroyablement attractif et nous allons être confrontés à une très forte demande de la population pour venir prendre l ’avion ici à Orly

Côté opérateurs l’arrivée de la ligne 14 est aussi très appréciée. Il y a quelques semaines, lors du Forum Air Paris organisé par nos confrères de La Tribune, plusieurs acteurs de l’aérien s’étaient réjouis de cette nouvelle accessibilité lors d’une table ronde consacrée à l’aéroport d’Orly.Directrice de l’aéroport de Paris Orly exprimait son enthousiasme et aussi son impatience de voir le métro arriver.directrice générale d’Air Caraïbes, et présente à cette table ronde, voyait aussi d’un très bon œil le prolongement de la ligne 14.» s’est-elle félicitée.Même son de cloche chez Easyjet en la personne de Bertrand Godinot , son directeur pour la France et les Pays-Bas, qui considère cette nouvelle et pratique accessibilité comme un facteur de développement. Nul doute que le départ d’Air France en 2026 sera largement compensé par les opérateurs déjà présents à Orly.Enfin, le PDG d'Aéroports de Paris, Augustin de Romanet , ne cachait pas, lui non plus et malgré un mandat qui s’achève sa satisfaction.» a t-il déclaré dans les colonnes de nos confrères du Parisien.Cependant, Orly est limité en termes de créneaux. D’où la suggestion du PDG d’ADP de réfléchir à transférer le décollage des petits avions régionaux vers d’autres aéroports franciliens secondaires.Oui, avec la ligne 14, Orly gagne en attractivité.