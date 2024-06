Outre-mer : quel avenir pour les compagnies aériennes françaises ?🔑

« Le marché est fait effectivement pour jouer la concurrence si on met de côté les compagnies où les Etats continuent à mettre leurs mains, car ils ne peuvent pas s’en empêcher. Mais n’oublions pas qu’en l’espace de cinq ans, deux opérateurs ont été sortis du marché : XL Airways et Level qui étaient des opérateurs significatifs. Il y a eu cependant une entrée avec Frenchbee.



Sur un secteur où la profitabilité n’est pas une évidence, c’est vrai que ce marché des Outre-mer peut cependant faire envie. Ce sont 5 millions de passagers, des prix qui ont été significativement remontés, et l’atout énorme d’avoir deux hautes saisons en été et en hiver.



Mais la seule condition pour profiter de ce marché c’est d’avoir des coûts plus bas et cela est très difficile. Le secteur est très conservateur, très protégé par les états, très syndicalisés. Pour qu’un nouvel opérateur y réussisse, il faut un avion très performant, des structures de couts très basses et des versions d'appareils densifiées. »

Alors si le marché vers les DROM est en bonne santé, n’est-il pas susceptible de s’ouvrir à d’autres opérateurs ?C’est encore Marc Rochet qui a pris la parole pour expliquer toujours avec son franc-parler sa vision des choses.Rappelons que le prochain A350 aux couleurs d’Air Caraïbes sera livré en version densifiée, identique à celle de Frencbee.Autre ouverture possible, l’axe entre. Marc Rochet juge possible qu’un nouvel entrant puisse venir se positionner même si certains (Norwegian, Jet Blue) s’étaient lancés dans l’aventure sans trop de succès.Mais la question est posée de savoir si comme l’a réussi la République dominicaine, les Antilles françaises seront un jour capables d’accueillir une clientèle plus internationale en provenance du continent nord-américain.