République dominicaine : "2023 a été l'année de tous les excès"

Air Transat et Air Canada ont fait des efforts pour améliorer les correspondances entre les vols en provenance de France et ceux allant vers l'île des Caraïbes.



Une baisse du nombre de sièges qui n'a pas empêché la République dominicaine de réaliser une année... historique.



" Pour nous 2023 a été l'année de tous les excès, nous avons même connu la meilleure année du tourisme depuis l'existence même du ministère.



Nous avons reçu un peu plus de 10 millions de touristes, ce qui est exceptionnel, puisque nous avions fini l'année 2022 avec un peu moins de 8 millions, " se félicite la responsable.



Un succès à mettre au crédit des 34 offices de tourisme de la destination.



Malgré, les ailes coupées, la France n'est pas en reste.



" Le marché s'est plutôt très bien porté, malgré tout ce qu'on a vécu à la fin de l'hiver 2022-2023.



L'année passée a été assez intéressante et pendant un certain numéro de mois, nous avons été la première destination long courrier ce qui est incroyable, " se félicite la responsable de l'OT parisienne.