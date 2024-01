Air Caraïbes : une nouvelle ère commence en 2024🔑

avec des réservations prises sur un carnet d’écolier

Je suis planté aux Antilles avec une compagnie dans une situation difficile, qu’est-ce qu’on peut faire ?

« Jean-Paul, c’est mal parti, l’analyse de départ de la situation de la compagnie n’est pas bonne, le mieux c’est de se retirer. »

« Marc, je me suis engagé, je veux aller jusqu’au bout je ne me retire pas, j’ai besoin d’un plan B

alors il faut prendre des risques et se lancer sur le long-courrier.

On garde tout le monde et on se serre la ceinture

En 2002, Jean-Paul Dubreuil, à la tête du groupe éponyme, avait déjà un passé dans l’aéronautique. En 1974, il avait créépour relier La Roche-sur-Yon à l’île d’Yeu. Une micro compagnie avec à ses débuts une secrétaire, un mécanicien et un pilote pour faire voler un petit bimoteur de 9 places.De l’artisanat «» comme le rappelle Jean-Paul Dubreuil.Mais avec le sens des affaires et sa passion pour l’aérien, l’homme développera sa petite entreprise pour en faire une vraie compagnie aérienned’une vingtaine d’avions et assez performante pour qu’il puisse la vendre au groupe Air France en 2000.Jean-Paul Dubreuil passionné de l’aérien se lance alors dans une autre aventure.Il souhaite reprendre etqui assurent les liaisons inter îles aux Antilles .C’est alors que Jean-Paul Dubreuil décroche son téléphone pour appeler Marc Rochet, fin connaisseur des « vols Antilles » grâce à son expérience avec Aéromaritime et la compagnie AOM dont l’aventure s‘est récemment terminée.Les deux hommes se connaissent. «» Demande en substance Jean-Paul Dubreuil à Marc Rochet qui est à la tête d’une entreprise de conseils.L’ancien patron d’AOM étudie le dossier et rend, quelques semaines plus tard, ses conclusions et recommandations :OK répond Marc Rochet «Air Lib, survivance bordélique d’AOM et récemment liquidée libérait de la place.Avec deux Airbus A330 loués, Air Caraïbes se lance vers la Métropole et entame ainsi un sans-faute.d’investissements judicieux dans des machines performantes, de croissance de bénéfices.Le Covid viendra faire trembler la compagnie avec toutes les autres. Le Groupe Dubreuil ne lâche pas, Marc Rochet et les personnels s’accrochent. «».