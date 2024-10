Corsair accueille son 8e A330neo

D’ici la fin de l’année, Corsair aura achevé le renouvellement complet de sa flotte, conformément à sa feuille de route. Cette nouvelle étape témoigne d’une très belle aventure collective, qui aura fédéré l’ensemble des équipes Corsair autour de cet exploit.

Avant sa mise en service, le nouvel appareil,, a été adapté aux standards de Corsair par les équipes techniques de la compagnie.Ces ajustements ont permis d', mettant en lumière le savoir-faire des mécaniciens et ingénieurs qui ont travaillé main dans la main pour assurer la qualité de chaque détail.L'Airbus A330neo de Corsair est configuré en, offrant un total de. Les passagers bénéficieront d'une cabine parmi les plus silencieuses de sa catégorie, avec un accès Wi-Fi complet et un système de divertissement.Ces nouvelles configurations seront, améliorant l'expérience client sur toutes les destinations Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair , a salué cette réalisation, "