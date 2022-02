Appli mobile TourMaG



Les A330neo de Corsair plus responsables, confortables et connectés

En ce mois de février 2022 Corsair se fait plus écologique, plus gourmande, plus cinéphile, plus créative, plus confortable, plus connectée. Les nouvelles cabines proposent un bel espace où voyager devient un réel plaisir. Avec ses quatre avions flambants neufs A330neo – le cinquième sera livré en avril 2022 - la compagnie s’engage en faveur de l’environnement et participe à la transition énergétique du secteur grâce notamment à une réduction des émissions carbonées de ces avions nouvelle génération. Le saviez-vous ? À l’horizon 2024, Corsair possédera l’une des plus jeunes flottes avec une moyenne de cinq ans d’âge. En attendant, sa classe Business est d’ores et déjà reconnue comme l’une des meilleures de l’offre française !

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 14 Février 2022





À bord, dans le confort optimal d’un siège nouvelle génération, le temps passe plus vite. Après avoir rechargé ses appareils électroniques, grâce au port USB intégré à l’écran individuel tactile situé sur le dossier du siège, le client Corsair pourra consulter les menus des repas et boissons, parcourir le catalogue numérique des Ventes à Bord, consulter les journaux télévisés du jour ou parcourir la presse nationale et régionale disponible en numérique grâce à l’application Corsair On Sky. Il sera temps ensuite de choisir entre une sélection de films renouvelée chaque mois, des albums audios ou des jeux.A partir du mois de mars la cinémathèque du bord de l’A330neo , riche de quelque 110 films et séries, s’adressera aux petits et grands, et réserve quelques belles nouveautés à regarder avec la double garantie d’un confort d’écoute et d’une belle qualité d’image.Un kit d'écouteurs est offert et un casque audio réducteur de bruit mis à disposition des passagers Premium et Business. Le passager a la possibilité de brancher un casque audio personnel sur les écrans, à condition qu'il soit équipé d'une prise jack.→ En savoir plus sur les divertissements à bord

L’arrivée de cet avion de dernière génération marque une nouvelle ère pour Corsair désormais acteur de la transition énergétique. Outre la réduction de 25 % au siège de consommation de fuel et d'émissions carbonées, l’Airbus A330neo se caractérise par sa réduction de nuisances sonores à l'intérieur de la cabine comme pour les riverains des aéroports.Les passagers apprécient déjà le calme de la cabine dans les trois classes -Economy, Premium et Business- avec mention particulière pour cette dernière. Pour ajouter au confort de cette classe, Corsair a prévu des rideaux réducteurs de bruit et de lumière au niveau de tous les « galleys ». Et pour un meilleur confort visuel, un « mood lighting » propose des jeux de lumières évolutifs qui, de l’embarquement au décollage, du repas au réveil, accompagnent chaque phase de la croisière aérienne et contribuent à réduire la fatigue et l’effet Jetlag.Corsair programme la Guadeloupe – Pointe-à-Pitre Le Raizet – la bien nommée « île aux belles eaux », jusqu’à 13 vols directs par semaine au départ de Paris Orly, un vol direct le dimanche au départ de Bordeaux et un vol direct le vendredi au départ de Lyon.

Encore plus connectés sur Corsair

● Power pour écouter un podcast, regarder la dernière série à ne pas rater, écrire aux amis ou travailler en plein vol. En embarquant à bord des nouveaux avions A330neo, Corsair les passagers peuvent rester connectés au Wi-Fi sur l’équipement de leur choix : smartphone, tablette ou ordinateur.Et selon leurs besoins, quatre packs leurs sont proposés au choix :● Contact pour envoyer et recevoir des messages (WhatsApp, i Message, SMS...) et garder le contact avec les proches● Connexion pour échanger des mails et des messages en plein vol● Web pour ceux qui ont besoin d’échanger des mails, recevoir et envoyer des pièces-jointes ou encore surfer sur Internet● Power pour écouter un podcast, regarder la dernière série à ne pas rater, écrire aux amis ou travailler en plein vol.

La belle expérience « Business » de Corsair. A330neo sur la troisième marche du podium. Pour son confort, ses services et toutes ses petites attentions, elle a tout d’une grande. Et cela commence dès l’aéroport et les formalités d’embarquement.

Le client Business bénéficie en effet d’une zone d’enregistrement privée, d’un accès dédié aux contrôles transfrontaliers, d’un embarquement à sa convenance, d'un débarquement et livraison des bagages prioritaires. Et l’offre bagage est généreuse en autorisant 18 kilos en cabine et deux fois 32 kilos en soute.



Les salons privatifs et exclusifs offrent de larges espaces : 360m² et 200m² de terrasse à Paris-Orly, 81m² en Guadeloupe et 92m² en Martinique. Chics, chaleureux et conviviaux, ils ont bien entendu un accès Wi-Fi et mettent à disposition à toute heure de la journée, journaux magazines ainsi que deux buffets sucrés et salés.

Dans son classement des meilleures cabines business françaises, The Travelers Club a placé celle de l’Pour son confort, ses services et toutes ses petites attentions, elle a tout d’une grande. Et cela commence dès l’aéroport et les formalités d’embarquement.Le client Business bénéficie en effet d’une zone d’enregistrement privée, d’un accès dédié aux contrôles transfrontaliers, d’un embarquement à sa convenance, d'un débarquement et livraison des bagages prioritaires. Et l’offre bagage est généreuse en autorisantLes salons privatifs et exclusifs offrent de larges espaces : 360m² et 200m² de terrasse à Paris-Orly, 81m² en Guadeloupe et 92m² en Martinique. Chics, chaleureux et conviviaux, ils ont bien entendu un accès Wi-Fi et mettent à disposition à toute heure de la journée, journaux magazines ainsi que deux buffets sucrés et salés.Idéalement située, à l’avant de l’avion, la Business est agencée en sièges duo ou individuels à accès direct, sans déranger ou être dérangé. Largement espacés – 152 cm au sol - ils favorisent l’intimité et permettent, le moment venu, le déploiement d’un véritable lit avec couette et oreiller. Des espaces sont pensés pour ranger les effets personnels et libérer de la place pour travailler ou se divertir.La trousse de toilette offre l’essentiel : brosse à cheveux et peigne, chaussettes et chausse-pied, masque de sommeil et bouchons d’oreilles, brosse à dents et dentifrice, masque de sommeil et bonnets de casque audio… un stylo, des mouchoirs. Quant aux produits de beauté de la marque « Pure Altitude », ils sont issus du Spa des Fermes de Marie situé à Megève au cœur des Alpes.

De l’expertise Petrossian au bœuf braisé sauce colombo

Toujours très attendus à bord, la lecture du menu et le signal du repas.Qu’elle soit dans le menu « Prestige » ou « Signature » (avec supplément) la gastronomie qui accompagne le lancement de la classe Business Corsair répond à toutes les exigences.Au départ de Paris et des autres escales trois choix de menus « Signature » sont élaborés par un chef. En voici l’exemple juste pour se mettre l’eau à la bouche : bœuf braisé sauce colombo coco ou poulet jaune rôti ou encore pointe de cabillaud.Quant au menu « Prestige qui s’associe à l’expertise de la Maison Petrossian, il est disponible en classe Economy, Premium et Business (à partir de 55 euros et réservable en pré-commande jusqu’à 48 heures du départ). En voici le déroulé : caviar Daurenki Petrossian, Tarama Petrossian, cœur de saumon Petrossian, Homard bleu de Bretagne et ses accompagnements, fromages affinés, fondant au chocolat,Pour parfaire le tableau ajoutons une cave à vins de qualité, un service à l’assiette dans une vaisselle de porcelaine, café expresso « Illy », thés et infusions « Kusmi Tea », des digestifs et un espace bar et restauration disponible durant toute la durée du voyage.Accueil, service, gastronomie, art de la table, divertissement, confort, aménagement et décoration des cabines… Corsair va de l’avant et œuvre pour offrir à ses clients un voyage en bonne compagnie.

du lundi au vendredi de 09H00 à 18H000820 825 318 (0,15€/min)Site dédié aux professionnels du voyage(tarifs agents de voyages, procédures commerciales, offre produit, etc..)du lundi au vendredi de 09H00 à 18H0001 81 94 15 00Votre nouvel outil de cotation groupe en ligneInscription & renseignements, écrire à GROUPE@corsair.fr Site web : www.flycorsair.com

