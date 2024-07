Corsair : le Congo se retire du tour de table

Un investisseur qui n'a semble-t-il pas été refroidi par les comptes 2023, publié récemment.



Nous y apprenons que la compagnie a fait bondir ses revenus pour atteindre un chiffre d'affaires historique de 657 millions d'euros.



Cette hausse s'explique par une hausse des capacités de l'ordre de 19% jumelée à une augmentation des prix de... 19%, par rapport à 2022.



Un redressement spectaculaire de l'activité qui n'aura pas empêché le bilan d'être à nouveau dans le rouge, à hauteur de 37,71 millions d'euros, en amélioration de 74,9 millions par rapport à 2022.



Le report à nouveau s'est donc établi fin septembre 2023 à 280,35 millions d'euros.



Des comptes et la continuité de l'exploitation de la compagnie qui sont intimement liés à la décision de Bruxelles. Un gouvernement français, pleinement engagé dans le sauvetage de Corsair, qui s'est malgré tout prémuni en cas d'échec du dossier.



" Afin de sécuriser la dette fiscale et sociale de Corsair dans l’attente de l’approbation de l’accord trouvé, les titres de la société Corsair ont été placés en fiducie sureté-gestion au bénéfice de l’Etat français.



Dans l’hypothèse où aucune solution de financement n’était obtenue, la société pourrait alors ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et ses passifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité et l'application des règles et principes comptables français dans un contexte normal de poursuite des activités concernant notamment l'évaluation des actifs et des passifs, pourrait s'avérer inappropriée, " écrit le commissaire aux comptes.



Cette opération a donc pour but de sécuriser la dette sociale et fiscale. Ces titres seront alors restitués au closing de l'opération.



En interne, ces comptes n'ont rien d'alarmant et les comptes de 2024 pourront être validés, même si Bruxelles ne donne sa réponse qu'en décembre prochain.



" Nous remontons la pente, les résultats des 8 premiers mois ont été bons et nous nous restructurons. Nous sommes très sereins, " assure un porte-parole.



D'ailleurs dans le bilan 2023, les perspectives économiques font état d'un objectif de revenus à 709,4 millions d'euros, pour un résultat net de 2,5 millions d'euros.



Il y a encore peu, Corsair était dans les clous pour atteindre ces objectifs.