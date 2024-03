Corsair annonce son programme été 2024 Mise à jour le 28/03/24

La compagnie aérienne dévoile son programme de vols pour l'été 2024.

La compagnie constate une progression de ses ventes, avec une hausse de 15% sur les cinq premiers mois de l’exercice par rapport à l’hiver 2022-2023.



Les destinations les plus plébiscitées sont la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion. Les réservations de dernière minute sont également en hausse.



Corsair consolide son programme vers les destinations ultra-marines :

Pointe-à-Pitre, jusqu'à 13 vols par semaine Fort-de-France, jusqu'à 11 vols par semaine La Réunion, jusqu'à 12 vols par semaine Mayotte, jusqu'à 4 vols par semaine

La compagnie renforce également son offre vers les destinations africaines :

Jusqu’à 9 vols par semaine à destination d’Abidjan Jusqu’à 6 vols par semaine à destination de Bamako dont 4 vols directs Jusqu’à 5 vols par semaine à destination de Cotonou dont 3 vols directs

