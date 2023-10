Ch. Ourmières-Widener (Air Caraïbes) : "la transition se passe très bien" 🔑

TourMaG - Lors de votre passage sur l’île de la Réunion, vous avez je crois évoqué la possibilité d’un accord avec Air Austral ? Est-ce que ce projet avance ?



Christine Ourmières-Widener : Il faut leur demander (sourire) .



Plus sérieusement nous avons été clairs sur notre volonté de coopérer avec Air Austral. C’est Marc qui l’avait évoqué et nous attendons leur réponse.



TourMaG - Cet accord ce serait du code share ?



Christine Ourmières-Widener : Oui du code share



TourMaG - Sur l’océan Indien et aussi sur la métropole ?



Christine Ourmières-Widener : Nous sommes ouverts à toute coopération avec Air Austral.



TourMaG - Vous avez également évoqué un pôle de maintenance à Saint Denis de la Réunion…



Christine Ourmières-Widener : Oui et là aussi c’est un raisonnement très pragmatique. Les avions restent huit heures au sol à l’aéroport et pendant huit heures nous pouvons faire beaucoup de choses sur un avion.



Nous avons déjà eu une rencontre avec l’aéroport. Nous pensons également que cela pourrait être une bonne valeur ajoutée pour la création d’emplois qualifiés à la Réunion et nous en parlons donc à un certain nombre d’acteurs en particulier notre filiale IGO (maintenance aéronautique, ndlr) à Orly.



C’est un projet qui a du sens pour renforcer les compétences à la Réunion et du point de vue opérationnel pour nous.