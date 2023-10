Tour du monde : TMR va assigner en justice Air Caraïbes et Artheau Aviation 🔑

Mais selon TMR, le contrat de mandat a été rompu voilà dix jours et Artheau Aviation aurait même commencé à rembourser son client pour l'acompte versé.



Air Caraïbes, de son côté, nous confirme qu'après de nouveaux échanges, " Artheau Aviation nous a informé le 21 septembre 2023 que son client (TMR) refusait finalement la nouvelle proposition. Notre compagnie a donc pris acte de cette décision. Aucune proposition n'avait été dûment signée ".



Il semblerait donc que le broker ait commencé à encaisser l'argent de TMR avant que le contrat avec Air Caraïbes ne soit signé.



" Cela me rappelle un cas que j'ai défendu récemment, commente Me Yves Removille, avocat à la Cour. Un de mes clients avait affrété un avion pour desservir une petite île en Grèce durant l'été, et la compagnie a annulé ses rotations 15 jours avant le démarrage.



Aucun autre appareil n'étant disponible, mon client a été contraint d'annuler son offre et de reprotéger des centaines de clients en les envoyant ailleurs ou en les remboursant.



Le broker, quant à lui, qui n'avait pas signé le contrat avec la compagnie aérienne, a finalement accepté de prendre en charge 50% des frais car il a reconnu sa faute et souhaitait éviter une procédure ".



Néanmoins, dans cette histoire, l'organisateur du séjour a été contraint de résilier son contrat avec l'hôtel en Grèce et donc de mettre en difficulté son partenaire à quelques jours de la haute saison.