Après 2 ans d'arrêt, les tours du monde se tirent la bourre... 🔑

Pour Safrans du Monde, le défi aura donc été de s'adapter en permanence, mais aussi de parvenir à se positionner sur certaines prestations très prisées. « Le tourisme de luxe est un segment très dynamique. En France, on a tendance à croire que depuis la pandémie, les hôtels et les avions sont vides, que les prix vont baisser. Ce n'est rien de tout ça.



Dès lors que vous parlez de tourisme de luxe, il devient difficile d'avoir des avions, des places dans les hôtels, d'avoir des bateaux. Le tourisme mondial a repris, c'est un boom incroyable. Nous l'avons ressenti au Brésil, au Pérou, aux Émirats, et même en Jordanie où je n'avais encore jamais vu autant de touristes dans le Wadi Rum », commente Guy Bigiaoui.



Il ajoute : « sur notre itinéraire, nous avons eu la chance d'avoir des hôtels rodés, des bus tout neufs, des opérateurs qui avaient résisté, qui s'étaient organisés et avaient du personnel, nous n'avons pas eu de problèmes particuliers ».



Mais quid du bilan carbone et de l'empreinte écologique d'un tel voyage ? « Le slow tourisme, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d’offrir à mes clients une vision globale sur la planète ».



Il nuance toutefois : « Nous remplissons notre avion, un avion qui consomme 30% de carburant en moins, nous allons dans des hôtels de luxe et travaillons avec des prestataires qui sont attentifs, et nous sommes allés rencontrer deux communautés locales au Pérou et en Jordanie, pour découvrir leur savoir-faire, nous avons pris le temps. Donc bizarrement, nous faisons aussi du slow tourisme ».