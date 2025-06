TMR : un programme spécial pour son 50e tour du monde

relier les merveilles du monde grâce à une seule et même aventure

Le voyage traversera 5 continents et proposeraen 21 jours, qui permettront aux passagers de "" :- Rio de Janeiro, sa musique, ses plages emblématiques et le Christ Rédempteur ;- Les Chutes d’Iguaçu, parmi les plus spectaculaires au monde ;- La mystérieuse Île de Pâques ;- Les lagons de Tahiti ;- L’énergie de Sydney ;- La majesté des Temples d’Angkor ;- Une croisière dans la Baie d’Halong ;- L’effervescence de Hanoï ;- Un final digne d un conte oriental, à Samarcande, joyau de la Route de la Soie.L’équipe TMR (guides, accompagnateurs, logisticiens, etc.) accompagnera les voyageurs tout au long du voyage pour qu’ils n’aient qu’à savourer l’instant.Au programme : accueil privilégié, formalités simplifiées, service bagages, nuits en hôtels 5 étoiles, dîners de gala, excursions spectaculaires, attentions personnalisées, moments de partage et de fête...Ce 50e Tour du Monde est affiché