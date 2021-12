Croisières musicales annulées : Costa et TMR poursuivies par 300 à 400 clients 🔑

De son côté, le patron d'agence a décidé d'appeler Costa Croisières dans ces procès.



A Bordeaux, le tribunal judiciaire a rendu un premier jugement le 15 novembre dernier. On peut y lire que le Code du Tourisme prévoit « que le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnels ou inévitables ».



C'est sur ce point juridique que s'est appuyée TMR pour faire peser la faute sur Costa Croisières, considérant que « c'est cette dernière qui a décidé d'interrompre pour des raisons sanitaires la croisière entamée », indique le jugement.



Dans cette première décision, le Tribunal a décidé de condamner Costa Croisières à payer plus de 4 800€ au client. Une somme qui correspond au prix de sa croisière, et à laquelle s'ajoutent des frais supplémentaires liés à l'interruption du séjour (billets de train, nuit d'hôtel).



La compagnie doit également payer à TMR 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. « Le Tribunal a considéré qu'ils avaient été déloyaux.



Et si dans chaque affaire, le Tribunal décide, en plus d'exiger le remboursement de la croisière par Costa, de lui faire payer des dommages et intérêts au titre de l'article 700, ça peut faire très mal. La compagnie aurait peut-être dû opter pour la conciliation au lieu de la refuser... », analyse Jean-Maurice Ravon.



Suite à ce jugement, nous avons contacté Costa Croisières. La compagnie « prend acte du jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 novembre 2021 qui constitue une décision isolée et en aucun cas une jurisprudence de principe , déclare le croisiériste.



Au surplus, cette décision n’est pas définitive et fait l’objet d’une évaluation en vue d’un pourvoi en cassation.



L’ensemble des décisions prises par la compagnie depuis le début de la crise liée à l’épidémie de Covid-19 l’ont été dans l’objectif d’assurer la sécurité de nos passagers, de nos équipages, de nos clients, de nos partenaires comme des communautés environnantes en tenant toujours compte des informations disponibles et de l’évolution permanente du contexte sanitaire.



Il n’est pas inutile de préciser, s’agissant de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, que celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’affrètement pour lequel Costa a intégralement remboursé à l’Affréteur la partie des services non exécutés, sans que celui-ci n‘ait répercuté ce remboursement aux passagers ».