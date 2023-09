Air Caraïbes renforce sa desserte de la République Dominicaine

Alors qu' Air France et Corsair ne desserviront pas la République Dominicaine durant l'hiver 2023-2024, Air Caraïbes de son côté, annonceLa compagnie proposera jusqu’à 6 000 sièges par semaine au départ de Paris Orly. Air Caraïbes proposeraà destination de la République Dominicaine :- Paris-Orly 4 - Punta Cana : 5 vols directs par semaine- Paris-Orly 4 - Saint Domingue : 2 vols par semaine dont 1 via Port-au-Prince (Haïti) les lundis et 1 via San Salvador (Les Bahamas) les jeudis.- Paris-Orly 4 - Punta Cana : 1 vol quotidien direct- Paris-Orly 4 - Saint Domingue : 2 vols par semaine, dont 1 via Port-au-Prince (Haïti) les lundis et 1 via San Salvador (Les Bahamas) les jeudis.