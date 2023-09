La République dominicaine vise les 10 millions de touristes en 2023

"L'été est toujours un indicateur intéressant pour notre pays

"Sur la base de nos chiffres actuels, nous nous dirigeons vers une nouvelle étape-clé. L'été est toujours une saison de voyage populaire avec de nombreuses options attractives, telles que de nombreux pays européens. Mais malgré la concurrence, la République dominicaine est restée une destination privilégiée pour les voyageurs en provenance à la fois de l'Europe et de l'Amérique du Nord.."

Quant au secteur de la croisière, il a enregistré plus de 1,5 million de personnes ayant voyagé à travers les ports du pays tels que Puerto Plata et La Romana, depuis le début de l'année, tels que Puerto Plata et La Romana. À partir de décembre, la nouvelle destination de Pedernales sera également ouverte.", a partagé le ministre du Tourisme de la République dominicaine, David Collado Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), le secteur du tourisme en République dominicaine représentera