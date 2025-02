Euroairlines annonce l'arrivée d'Edmond Richard !

Fort de 30 ans d’expérience dans des multinationales telles que Procter & Gamble, PwC, ELF Oil et SNCF. Il a surtout passé plus de 12 ans au sein de la compagnie aérienne Air Caraïbes, où il a occupé les postes de directeur commercial et directeur général délégué.



Il va apporter donc sa solide connaissance de l'aérien et de sa distribution.



Outre le fait de devoir imposer une marque peu connue en France, Edmond Richard vient surtout pour développer les projets de connectivité entre la France et les Caraïbes, dans le cadre du lancement de la ligne entre CDG et Punta Cana.



La liaison sera officiellement lancée, le 8 février 2025.