Rep Dom : on vous dit tout sur le nouveau Club Lookéa Viva Miches !

Pour davantage de tranquillité, on peut opter pour les nombreux transats installés à l’ombre des cocotiers. L’équipe décline également des animations « signatures », comme Lookéa Relax (séances de méditation et relaxation).



Autre option pour prendre soin de soi, le Vita Spa (avec salon de coiffure et sauna). Des massages sont également proposés directement sur la plage. On regrette des prix élevés : 119 $ pour un massage de 50 minutes.



Enfin, il serait dommage de ne pas découvrir cette région de République Dominicaine riche en faune et flore : observation des baleines dans la baie de Samana, découverte des îles et grottes du parc national de Los Haitises, visite d’une plantation de cacao ou sortie en catamaran (de 39 à 171 $) …



En résumé : on apprécie la région encore peu fréquentée, la belle plage préservée, la qualité des équipements (piscines, chambres…) et des prestations (excellents buffets).



On regrette une architecture impersonnelle, en particulier les restaurants clos qui manquent de charme. On aurait notamment apprécié des terrasses extérieures pour profiter d’un dîner à la belle étoile, voire un restaurant « romantique » en bord de plage…



Prix : à partir de 1 369€ le séjour tout inclus de 9j/7n.