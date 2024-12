RepDom : nouveaux vols directs au départ de Paris !

Le groupe Euroairlines basé en Espagne cumule des activités de distribution dans le tourisme et peut aussi se définir comme un opérateur aérien grâce à son appartenance et un numéro IATA.



« Avec, entre autres, des activités de représentation commerciale de compagnies aériennes depuis 15 ans et notamment en Amérique Latine, Euroairlines gère également une plateforme de distribution comme le fait APG en France » a expliqué Gregory Taffouraud



« Nous avons cette expérience, cette connaissance des marchés aussi bien espagnols, sud-américains, et il y a quelques années, nous avons voulu nous diversifier dans le domaine de la commercialisation de la distribution en créant une plateforme permettant à des compagnies aériennes d’être visible dans des GDS » nous a-t-il précisé.



Attiré par les attentes sur un marché tel que la République dominicaine au départ de France, Euroairlines va donc effectuer un partenariat avec la compagnie b[World2fly pour opérer en février prochain des vols directs CDG – PUJ et proposer une alternative à Air Caraïbes pour organiser des voyages en République Dominicaine.]b



World2fly, est une compagnie espagnole fondée en 2020 est une filiale d'Iberostar.